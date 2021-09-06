В Нидерландах сегодня возобновятся слушания по делу MH17
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Слушания по делу о катастрофе Boeing на Донбассе в июля 2014 года возобновляются в понедельник в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. В ходе заседаний, которые продлятся до 24 сентября, слово будет предоставлено родным и близким погибших, передает УНН.
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“Родственники получат возможность воспользоваться своим правом выступления перед судьями”, — говорится в сообщении на сайте суда. Параллельно планируется обсудить вопросы компенсаций.
Детали
Как уточнил ранее судья Фредерик Стейнхёйс, на данный момент требования о компенсации подали в целом 299 родственников погибших. Часть из них планирует выступить с обращением к судьям и рассказать о том, как катастрофа отразилась на их жизни. Вслед за этим слушания должны будут продолжаться выступлениями представителей обвинения и защиты, которые должны будут представить свои аргументы относительно виновности или невиновности обвиняемых.
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Дело MH17
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Слушания по существу начались 7 июня.
Так, 10 июня 2020 года суд обсуждал материалы дела, предоставленные прокуратурой Нидерландов — фото и видеоматериалы, а также перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.
Также на предыдущих заседаниях суд перешел к обсуждению роли обвиняемых по делу. Ими являются Игорь Гиркин с позывным “Стрелков”, Сергей Дубинский (“Хмурый”), Олег Пулатов (“Гюрза”) и Леонид Харченко (“Крот”). В частности, был обнародован ряд телефонных разговоров между обвиняемыми, которые среди прочего обсуждали Бук, из которого в результате и был сбит самолет.
18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.
Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркина, одного из подозреваемых. Сторона обвинения пыталась опровергнуть утверждение стороны защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.
Уже 8 июля 2021 года суд отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о катастрофе Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году и приостановил слушания по существу до 6 сентября.
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Справка
17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.
Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.
В 2018 году, 24 мая, совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.