ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 6 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

У Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

“О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — отчитались в штабе.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.