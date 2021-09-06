ООС: боевики четыре раза нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 6 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
У Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Реакция украинской стороны
На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
“О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, — отчитались в штабе.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра, 6 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали военные.
Напомним
США будет участвовать в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе и возвращении аннексированного Крыму.