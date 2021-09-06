В Украине уже 2,298 млн случаев COVID-19, за сутки - 773

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,298 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 сентября, - почти 800, уменьшение против показателя днем ранее, однако традиционное для выходных. Госпитализировано за сутки при этом более 630 человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 635 человек;

летальных исходов - 18;

выздоровели - 457 человек.

протестировано: методом ПЦР - 11 283 человека, методом ИФА - 1879 человек, экспресс-тестами - 9853 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 298 307 человек;

выздоровели - 2 213 177 человек;

летальных исходов - 54 001;

проведено ПЦР-тестов - 12 108 589.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 62, медработников - 8.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.