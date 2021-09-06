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Еще одна белорусская спортсменка получила польскую гуманитарную визу

Еще одна белорусская спортсменка получила польскую гуманитарную визу

Ольга Сафронова

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Белорусская наездница Ольга Сафронова получила гуманитарную визу, которая дает ей право на проживание в Польше, сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

Во время Олимпийских игр в Токио белорусскую бегунью Кристину Тимановскую изъяли из команды за критику тренеров и приказали вернуться в Беларусь. Еще находясь в Токио, Тимановская попросила польскую сторону о помощи, затем получила гуманитарную визу и полетела в Польшу через Австрию. Еще одна белорусская спортсменка, Ольга Сафронова, которая представляла эту страну в конном спорте, оказалась в подобной ситуации.

По словам ее представителя, Ольга Сафронова была в составе белорусской команды на Олимпийских играх в Токио, но была исключена из нее к Олимпиаде - на фоне обвинений в том, что в отношении одной из ее лошадей было выдвинуто подозрение в использовании допинга. Тогда спортсменка критически высказалась о белорусской власти.

Сейчас же Сафронова заявила, что намерена подать заявление на получение гражданства Польши и хочет представлять Польшу, продолжив спортивную карьеру и добиваться успеха в сборной этой страны. "Если бы я не уехала из Беларуси, это было бы для меня опасно", - отметила спортсменка, которую цитирует Polskie Radio 24.

Источник: УНН
Теги: спорт, Польша, Беларусь, Олимпиада-2020
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