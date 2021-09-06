WP: бывший вице-президент Афганистана бежал из Панджшера в Таджикистан

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех бежал из захваченной талибами провинции Панджшер в Таджикистан. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник во Фронте национального сопротивления Афганистана, пишет УНН.

Детали

Так, высокопоставленный представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, который говорил на условиях анонимности, подтвердил WP, что "Талибан" захватил власть в Панджшере.

Цитата:

"Да, Панджшер пал. "Талибан" взял под контроль правительственные учреждения. Боевики "Талибана" проникли в дом губернатора", - сказал он.

Председатель сопротивления Ахмад Масуд находится "в безопасном месте", сказал источник, добавив, что Амрулла Салех, еще один высокопоставленный лидер сопротивления, который занимал должность вице-президента свергнутого правительства, бежал в Таджикистан.

Установление власти "Талибана"

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и.о. главы государства. Однако, уже 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" полностью взял под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю, еще не покорившуюся талибам.