В Минздраве спрогнозировали, когда будет следующий локдаун

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В ближайшее время Украину ожидает переход в "желтую зону", а возможно локдаун следует ожидать не раньше ноября. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает УНН.

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“Сейчас ситуация действительно ухудшается в подавляющем количестве областей, и мы уже видим что в ближайшее время Украина все же выйдет из „зеленой зоны“ и мы будем вынуждены ввести „желтую зону“, где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортивных залов. Но каждая новая зона — „желтая“ или „оранжевая“, призванна не допустить тотального локдауна в стране, перехода к „красной“ зоне”, — сказал Кузин.

Детали

По словам главного санитарного врача, сейчас Украина использует адаптивный карантин, при котором Минздрав учитывает очень многие показатели.

Так, если один из этих показателей ухудшается, то есть установленные временные рамки, в течение какого времени он должен ухудшаться, чтобы Украина перешла на следующий уровень, отметил Кузин.

По его словам, сейчас ситуация говорит о том, что в ближайшее время Украина скорее всего перейдет на “желтый” уровень эпидемиологической опасности.

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На вопрос о том, не избежать ли локдауна в Украине, Кузин ответил: “Мое убеждение, что нет, но если мы будем говорить о „красном“ уровне єпидопасности, то по моему убеждению он будет не раньше чем ноябрь”.

Добавим

На прошлой неделе УНН из собственных источников стало известно, что Киев готовится к внедрению жестких ограничений с 15 сентября.



Ограничительные меры будут касаться как работы частного сектора оказания услуг: кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений, так и системы общественного транспорта, в том числе и метрополитена, пользование которым будет ограниченно через систему “Киев Цифровой”.

При этом начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в разговоре с УНН отметил, что в Киеве наблюдают за ситуацией с заболеваемостью коронавирусной болезни.



Возможный локдаун в Киеве: предпосылки

Сейчас в Киеве проходит процесс регистрации для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в период локдауна. Руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку.



Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. На этот раз ожидается, что система пропусков будет привязана к транспортным картам, а также “Карте киевлянина”.

В то же время главный санитарный врач Игорь Кузин еще в конце августа давал прогноз, что всеукраинский локдаун может быть введен в ноябре.



Следует добавить, что в последние недели коронавирусная статистика демонстрирует тенденцию к росту. Эксперты Киевской школы экономики (KSE) прогнозируют, что Украина может выйти из “зеленой” зоны с распространением коронавируса уже в первой половине сентября.

В то же время по состоянию на 6 сентября полностью вакцинированы от коронавируса всего 4,2 миллиона украинцев.