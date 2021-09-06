Потеплеет еще к середине недели: прогноз погоды от синоптиков

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине как минимум до середины недели ожидается сухая погода, однако в ближайшие ночи местами еще сохранятся заморозки, а днем - уже в среду и четверг температура воздуха достигнет 24 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 7-9 сентября, в Украине без осадков.

Температура ночью 1-9° тепла, ближайшей ночью на большей части территории, кроме юга, следующей ночью в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; температура днем завтра 14-19° тепла, на Закарпатье и юге страны, 8-9 сентября в большинстве областей 20-24°.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Добавим

6 сентября температура воды в Черном море снизилась до 18-19°, в Азовском - 19-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.