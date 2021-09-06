Разумкова: законопроект о олигархах не появится в ближайшее время в Раде на повестке дня или в сессионном зале

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Законопроект о олигархах не появится в ближайшее время в Верховной Раде в сессионном зале или на повестке дня. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

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“На этой неделе его (законопроекта об олигархах — ред.) не будет. Он находится сегодня находится в комитете. Сейчас туда поступило, если я не ошибаюсь, 1257 поправок”, — заявил Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, в комитете еще не рассматривали внесенные правки в законопроект. Разумков добавил, что в ближайшее время комитет должен рассмотреть внесенные правки, и после этого, в рамках регламента, законопроект рассмотрят в Верховной Раде на пленарном заседании.

Добавим

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. “За” проголосовали 275 народных депутатов.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского СНБО завершит разработку мониторинга олигархов до 7 сентября.