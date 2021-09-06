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Военные учения с боевыми стрельбами пройдут недалеко от Крыма

Военные учения с боевыми стрельбами пройдут недалеко от Крыма

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Скадовском районе Херсонской области, граничащей с временно оккупированным Крымом, с 9 сентября и до конца месяца будут проводить военные учения. Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

Цитата:

"С 9 по 30 сентября планируется перемещение военной техники и личного состава к испытательному полигону "Ягорлык", что находится в Скадовском районе. Там будут проходить военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонской области сохранять спокойствие и быть осмотрительными!" - написали на Facebook-странице Херсонской ОГА.

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Источник: УНН
Теги: Крым, учения, военные, Херсон и Херсонская область
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