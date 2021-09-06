В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 60%

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В столице в течение 35-й недели 2021 года зарегистрировано 6444 больных гриппом и ОРВИ. Это на 55,6% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в КГГА, информирует УНН.

Детали

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 71%. Сейчас показатель заражения составляет 217,5.

В общем в столице, по сравнению с предыдущей неделей, фиксируют рост заболеваемости на 55,6%. Заболело 2797 детей (рост на 43,1%) и 3647 взрослых (рост на 66,2%).

Среди заболевших дети составляют 43,3%, а на предыдущей недели — 47,1%. Из них 36,6% — дети школьного возраста. В то же время среди школьников заболеваемость выросла на 46,1% — зарегистрировано 1023 случая.

В медицинские учреждения в течение 35-й недели госпитализированы 346 человек, среди которых 78 — дети.

Напомним

В августе в Киеве фиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — на 2,3%.