Адвокат Полозов рассказал о состоянии задержанного оккупантами в Крыму Джелялова

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Киевском районном суде временно оккупированного Симферополя ориентировочно после 15:00 рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу крымскому политику Нариману Джелялу, которого задержали 4 сентября. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передает УНН.

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“Я принял поручение на защиту Наримана Джеляла в рамках уголовного дела в отношении него по обвинению предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 281 УК РФ (пособничество в совершении диверсии). Сегодня я уже успел повидаться с ним и принять участие в следственных действиях”, — написал Полозов.

Детали

По его словам, состояние Наримана удовлетворительное. На данный момент он находится в статусе подозреваемого. Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признает.

“Ориентировочно после 15 часов в Киевском районном суде Симферополя состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Наримана доставят в суд для личного участия в заседании”, — рассказал Полозов.

Что было ранее

Утром 4 сентября стало известно, что пророссийские силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову.

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство относительно незаконных обысков и задержания Наримана Джелялова.

Там также сообщили об обысках еще двух человек, местонахождение которых неизвестно.

У Президента Владимира Зеленского и Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили незаконные задержания, и связали задержание Джелялова с его участием в саммите “Крымской платформы”.