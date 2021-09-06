Нацполиция в 2022 году получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах - Монастырский

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Со следующего года Национальная полиция Украины получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД, передает корреспондент УНН.

Монастырский заявил, что, как минимум, каждый 10-й грузовик на украинских дорогах идет с перегрузом.

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"Мы приняли решение о том, что со следующего года Национальная полиция, и для этого сейчас готовится целый ряд законодательных инициатив, получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах. Эффективной системой, с моей точки зрения, является система ... которая позволяет, не останавливая транспортное средство, фиксировать его вес и в автоматическом режиме выписывать ему штрафы", - сказал министр.

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По его словам, роль полиции в том, чтобы грузовики не объезжали эти системы, а ехали именно там, где они установлены.

"Уже сейчас мы с Министерством инфраструктуры говорим о резком увеличении таких комплексов, которые смогут сохранить наши дороги", - добавил Монастырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который Верховная Рада приняла 29 июня текущего года.