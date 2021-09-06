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Оператор "Северного потока-2" заявил о укладке последней трубы газопровода

Оператор "Северного потока-2" заявил о укладке последней трубы газопровода

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Последняя труба второй нитки газопровода “Северный поток-2” уложена на дно Балтийского моря, сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится, что специалисты трубоукладочной баржи “Фортуна”, завершили сварку последней трубы второй нитки и готовятся опускать ее на дно. Труба получила номер 200 858.

Следующий шаг по строительству “Северного потока-2” — стыковка германской и датской секций газопровода. “Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года”, — говорится в сообщении.

Ранее

Незадолго до этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод достроят через несколько дней, и он начнет работать. О том, что строительство близко к завершению, 2 сентября заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Bloomberg со ссылкой на федеральные власти ФРГ писал, что газопровод планируется достроить к 12 сентября. В июле Nord Stream 2 AG оценивал степень готовности проекта на 99%.

В “Газпроме” заявляли, что планируют ввести трубопровод в эксплуатацию в этом году. В сообщении компании об итогах работы с января по июль говорилось, что в 2021 году по нему может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

О том, что первая нитка газопровода уложена, в начале июня заявлял президент РФ Владимир Путин. В конце августа в “Газпроме” утверждали, что пусконаладочные работы на первой нитке, которые обеспечат ее готовность к началу коммерческого использования, находятся на завершающей стадии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, Северный поток-2
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