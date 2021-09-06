Тот, кто не ворует: УНН спросил у людей о их любимом народном депутате

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Накануне нового политического сезона, стартом которого считается первое заседание Верховной Рады после летних каникул, редакция УНН спросила у рядовых украинцев, кто из украинских парламентариев их любимец.

Цитата:

"Раньше я был за Кличко, теперь за Зеленского", - говорит житель Киева.

Некоторые мужчины отвечают: "Депутаты должны нравиться? Не должны, нам мужчины не нравятся".

"Я на это не обращаю внимания", - добавляет другой житель.

"Тот, кто не ворует", - сказал еще один житель города.

Детали

Мы опросили более сотни рядовых украинцев на улицах Киева и ни один из них не смог назвать хотя бы нескольких народных депутатов нынешнего созыва. Превалирующее большинство респондентов вспоминало имена известных политиков прошлого, причем тех персонажей, которые народными депутатами не были.

Некоторым гражданам импонирует "дерзость и мышление" Анатолия Шария (не является народным депутатом - ред.), "четкая позиция Елены Зеркаль (украинский дипломат и юрист, не является народным депутатом - ред.)", а некоторые вообще не знают ни одного народного депутата.

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