ARX - компания № 1 на украинском страховом рынке по итогам 6 месяцев 2021

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Подведены итоги работы страхового рынка Украины за первые 6 месяцев 2021. Журнал Insurance TOP — самое авторитетное издание страхового рынка Украины- подвел итоги работы страховщиков за 6 месяцев 2021.

Как указывает издание, использовались данные по 181 компании (по состоянию на 30 июня 2021 года), в том числе компаний страхования жизни — 19 (20). При этом отчеты о деятельности регулятору подали 166 страховых компаний.

Компания рискового страхования ARX и компания страхования жизни ARX Life занимают лидерские позиции по ключевым параметрам— страховым премиям и страховым возмещениям.

Компания ARX — № 1 на страховом рынке Украины по сумме собранных премий — порядка 1, 6 млрд гривен за 6 месяцев 2021 года.

Компания ARX также входит в ТОП −3 по сумме выплат — порядка 603 млн грн за 6 месяцев 2021 года.

Компания ARX Life вошла в топ — 10 компаний страхования жизни по сумме собранных премий — около 159 млн грн.

По сумме выплат компания входит в Топ-5 среди страховщиков жизни, сумма выплат составила более 25 млн гривен

Общая прибыль компаний ARX и ARX life за 6 месяцев 2021 составила 144 млн грн

В целом страховой рынок Украины в 1 полугодии 2021 года показал рост на 17,9%. Валовые страховые премии страховщиков выросли с 21 млрд грн до 24,8 млрд грн. Чистые премии выросли на 25,6% с 18,7 млрд грн до 23,5 млрд грн. Премии, полученные от физических лиц, составили 12,944 (+35%), от перестраховщиков — 1,646 млрд грн. (-8,9%).