Тушки мертвых домашних свиней обнаружили на Харьковщине

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Харьковской области выявили тушки мертвых домашних свиней, которые оказались инфицированными африканской чумой, передает УНН ссылаясь на Харьковскую областную администрацию.

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“Накануне, 1 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального природного парка „Слобожанский“ нашли 9 голов мертвых свиней. Как позже установили медики, все они оказались больны опасным инфекционным заболеванием — африканской чумой”, - пояснили в Харьковской ОГА.

Известно, что на данный момент туши свиней ликвидированы специализированными работниками. Так же дополнительно проводятся обходы, чтобы выявить источник заболевания и владельцев мертвых зараженных свиней.

“Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП „Слобожанский“, часть населенных пунктов с.Оленевское, с.Мурафа, с.Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определены границы временной зоны наблюдения — радиусом 10 км — от внешних границ зоны защиты”, — говорится в сообщении.

К слову

На АЧС болеют только дикие и домашние свиньи (всех видов, пород и половозрастных групп). АЧС характеризуется высокой смертностью, значительными экономическими убытками, введением специального режима для свинохозяйств, обязательностью соблюдения ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней, затратами на проведение мониторинговых и диагностических исследований, организации профилактических и ликвидационных мероприятий.

При этом МОЗ советует не злоупотреблять красным мясом и есть не более 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.