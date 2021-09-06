Образование и недвижимость в Чехии, а бизнес с россиянами: как и на что живет вице-мэр Одессы Кучук

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Состоятельный 63-летний пенсионер и по совместительству первый вицемер Одессы Михаил Кучук указал в декларации совместный бизнес с россиянами, сообщает УНН.

Детали

Так, жена Кучука Ирина Крыловская имеет долю в инвестиционно-торговой компании "ИТК ЛИДЕР-7".

Общий размер уставного капитала компании составляет 30 тыс. гривен. Компания основана в августе 2014 года. Именно в тот год РФ аннексировала украинский Крым, однако это не помешало семейному бизнесу чиновника.

Крыловская владеет 25% компании, а ее бизнес партнер по России Игорь Туров - 50%. Еще 25% принадлежит литовской ЗАО "ФИНАНСОВЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ".

Компания занимается оптовой торговлей фруктов и ягод и своевременно не платит налоги в бюджет Украины.

На конец прошлого года задолженность компании составила более 700 тыс. гривен, из-за чего налоговики были вынуждены обращаться в суд.

В общем декларация одесского чиновника указывает на то, что средства он зарабатывает в Украине, однако тратит их за рубежом.

Так, недавно Кучук подал изменения к декларации, где указал около 10000 долларов расходов на обучение за рубежом (Чехия). Ранее в этой стране украинский чиновник обзавелся немалой недвижимостью: двумя квартирами, домовладением на 240 метров и нежилым помещением на 450 метров.

В Одесском горсовете Кучук отвечает за строительство. Входит в группу людей, которые наиболее приближены к мэру Одессы Геннадию Труханову.

Одесситы неоднократно жаловались на "бизнес" Кучука-Труханова, который заключается в незаконной застройке города. Особенно это касается береговой линии и исторических мест. При этом команда Труханова непосредственно застраивает город, не имея разрешительной документации.

Это в частности касается нового ЖК "Лидерсовский", который возводят на месте бывших теннисных кортов без разрешения на строительные работы.