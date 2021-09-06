США способствовали первой наземной эвакуации из Афганистана после вывода войск из страны

КИЕВ. 6 сентября. УНН. США поспособствовали первой операции по эвакуации своих граждан из Афганистана после вывода американских войск из страны 31 августа. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Так, высокопоставленный источник в Госдепартаменте США сообщил журналистам, что Вашингтон способствовал безопасному выезду еще четырех американцев из Афганистана по суше.

“Это первая наземная эвакуация при содействии Государственного департамента”, — сказал чиновник, добавив, что талибы знали об операции и не препятствовали безопасному проходу людей.

Чиновник не назвал страну, в которую эвакуировали граждан.

В то же время сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар договариваться о поддержке в эвакуации американцев и афганцев из группы риска, оставшихся в Афганистане.

Катар ранее стал главным посредником между талибами, захватившими Кабул 15 августа, и западными странами после выхода США из Афганистана.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.