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"Это открытое подавление прав человека" - МИД Польши об осуждении белорусских активистов

"Это открытое подавление прав человека" - МИД Польши об осуждении белорусских активистов

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач приговорил наказание в виде лишения свободы, наложенные на белорусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Решение белорусских властей заслуживает твердого осуждения. Это открытое подавление прав человека и еще один шаг, направленный на запугивание белорусского общества. Эти репрессии не должны оставаться без ответа ”, - написал Пшидач в Twitter.

Президент Польши Дуда выразил солидарность с Колесниковым и Знаком. “Польша требует безоговорочного освобождения всех политических заключенных. Эти люди заключенные за борьбу за независимую и демократическую Беларусь”, - написал он.

Напомним

Колесникова и Знак были приговорены к 11 и 10 годам заключения соответственно, что вызвало резонанс со стороны западных стран.

Контекст

Мария Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт.

9 сентября 2020 задержали Максима Знака.

Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

Суд на Марией Колесников и Максимом Знаком начался 4 августа в Минском областном суде. Он проходил в закрытом режиме, адвокаты находятся под подпиской о неразглашении материалов дела, они не могут даже сообщить, какой срок пригласила сторона обвинения для их подзащитных.

Источник: УНН
Теги: МИД, Польша, Беларусь
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