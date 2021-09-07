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На Херсонщине зафиксировали 30 новых случаев коронавируса в сутки

На Херсонщине зафиксировали 30 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На Херсонщине за 6 сентября зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1 263 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 516 ПЦР-исследований, 155 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1031 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 21 женщина и 9 мужчин. Среди них 1 ребенок”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “21 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек ”.

В области за сутки умерли два человека.

“Поэтому сейчас в области 38 355 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них:

-35572 человека побороли недугов;
−1520 человек инфицированы COVID-19;
−1263 человека умерли ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2298307 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 001 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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