Сотни медицинских центров под угрозой закрытия в Афганистане - ВОЗ

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сотни медицинских учреждений в Афганистане грозит неизбежно закрытием, поскольку западным спонсорам, которые их финансируют, запрещено иметь дело с новым правительством Талибана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters

Детали

Около 90% из 2300 учреждений здравоохранения по всей стране, возможно, придется закрыть уже на этой неделе, сказал региональный директор по вопросам чрезвычайных ситуаций ООН Год Бреннан.

Он сказал, что, возможно, западные спонсоры имели принципы, которые мешали им иметь дело с талибами, не прибегая к деталям.

Цитата

“У нас будет пауза в работе в значительной части из них (учреждений здравоохранения). По некоторым оценкам, до 90% прекратят работу, вероятно, позже на этой неделе, и это будет связано с увеличением заболеваемости и смертности ”, - сказал Бреннан.

По его словам, ВОЗ пытается восполнить этот пробел, поставляя материалы, оборудование и финансирование для 500 медицинских центров.

Он добавил, что агентство также поддерживает связи с Катаром для доставки медицинских услуг самолетом.

“Мы надеемся, что в ближайшую неделю в Кабул будет доставлен в двух-трех самолетов грузов из правительства Катара, вероятно”, — сказал он.

Напомним

США помогли первой операции по эвакуации своих граждан из Афганистана после вывода американских войск из страны 31 августа.