Автогонки: один из лидеров сезона "Формулы-1" изменил команды

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Швейцарская команда “Формулы-1” — “Альфа Ромео”, сообщила о подписании именитого финского пилота Валттери Боттас, информирует УНН со ссылкой на сайт швейцарской команды.

Xто известно

Пилот, для которого сезон 2021 станет последним в составе “Мерседеса”, подписал с “Альфа Ромео” многолетнее соглашение.

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“В наших отношениях древняя история, мы вместе успешно выступали в” Формуле-3 “и” GP3 “, и его талант и навыки были очевидны уже тогда, и только росли с течением времени. Многолетний контракт обеспечит Валттери и команду стабильностью, которая нам нужна для улучшения проекта в самое важное время для “Формулы-1”, — сообщил глава “Альфа Ромео” Фредерик Вассер.

Детали

В следующем году “Альфа Ромео” покинет Кими Райкконен — ​​чемпион мира 2007 года объявил о завершении карьеры в данных соревнованиях.

Отметим, в настоящее время Боттас с 123 очками занимает третье место в общем зачете пилотов “Ф-1”.

Дополнение

Боттас дебютировал в “Формуле-1” в 2013 году в составе “Уильямса”. На счету финского пилота два вице-чемпионства, девять побед и 63 подиумы в “Формуле-1”.