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Стрельба в Мексике: полиция убила 4 нападающих

Стрельба в Мексике: полиция убила 4 нападающих

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Нападение на автодороге в Соноре в Мексике привело к тому, что четыре стрелка погибли, а двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Alonso Herrera Trejo.

Детали

Власти штата сообщила, что полиции штата, мексиканской армии и Национальной гвардии удалось нейтрализовать вооруженную группу в Питикито.

Огнестрельные ранения также получили двое сотрудников правоохранительных органов.

В результате вышеупомянутого Красный кодекс был активирован на севере Соноры, где федеральные и государственные органы интенсифицируют операции с преступной группой, которая находится в этом районе.

Цитата

"Операция на севере Соноры продолжается, задействован красный код. Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группы ", - уточнили в министерстве общественной безопасности штата.

Генеральная прокуратура Сонора уже открыла папку для расследования этих событий.

Напомним

В Мелфорт, Саксония, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: Мексика, стрельба
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