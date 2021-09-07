Стрельба в Мексике: полиция убила 4 нападающих

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Нападение на автодороге в Соноре в Мексике привело к тому, что четыре стрелка погибли, а двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Alonso Herrera Trejo.

Детали

Власти штата сообщила, что полиции штата, мексиканской армии и Национальной гвардии удалось нейтрализовать вооруженную группу в Питикито.

Огнестрельные ранения также получили двое сотрудников правоохранительных органов.

В результате вышеупомянутого Красный кодекс был активирован на севере Соноры, где федеральные и государственные органы интенсифицируют операции с преступной группой, которая находится в этом районе.

Цитата

"Операция на севере Соноры продолжается, задействован красный код. Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группы ", - уточнили в министерстве общественной безопасности штата.

Генеральная прокуратура Сонора уже открыла папку для расследования этих событий.

Напомним

В Мелфорт, Саксония, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.