Стрельба в Мексике: полиция убила 4 нападающих
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Нападение на автодороге в Соноре в Мексике привело к тому, что четыре стрелка погибли, а двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Alonso Herrera Trejo.
Детали
Власти штата сообщила, что полиции штата, мексиканской армии и Национальной гвардии удалось нейтрализовать вооруженную группу в Питикито.
Огнестрельные ранения также получили двое сотрудников правоохранительных органов.
В результате вышеупомянутого Красный кодекс был активирован на севере Соноры, где федеральные и государственные органы интенсифицируют операции с преступной группой, которая находится в этом районе.
Цитата
"Операция на севере Соноры продолжается, задействован красный код. Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группы ", - уточнили в министерстве общественной безопасности штата.
Генеральная прокуратура Сонора уже открыла папку для расследования этих событий.
Напомним
В Мелфорт, Саксония, произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.