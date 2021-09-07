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Бывшие военные в Британии готовили нападения на Центры вакцинации

Бывшие военные в Британии готовили нападения на Центры вакцинации

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Военную группировку в Великобритании в Telegram планировало нападения на Центры вакцинации. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

Группа “Ветераны 4 Свобода” была основана бывшим коммандос Королевской морской и состоит из более чем 200 бывших военнослужащих и женщин, выступающих против прививок.

Члены группы общались через приложение для шифрования сообщений Telegram, где обсуждение включало возможные нападения на Центры вакцинации. Один участник поделился регистрационными номерами автомобилей сотрудников центра вакцин.

Члены группы утверждали, что она имеет 16 оперативных “ячеек”, секретное командование руководства, и обсуждали вопрос приобретения смертельных арбалетов.

Напомним

Великобритания откажется от массовой вакцинации подростков.

Ученые в Великобритании описали ряд возможных сценариев развития мутаций коронавируса, один из которых предусматривает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, нападение, военные, вакцина
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