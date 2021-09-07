Байден посетит Нью-Йорк и Нью-Джерси, чтобы оценить последствия урагана "Ида"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Джо Байден посетит Нью-Йорк и Нью-Джерси 7 сентября, чтобы увидеть разрушения, вызванные ураганом "Ида" на прошлой неделе, в результате которого по меньшей мере 57 человек погибли, а четверо пропали без вести на востоке США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Белый дом сообщил, что Байден отправится в город Куинз Нью-Йорка и Манвилла, штат Нью-Джерси. Он одобрил декларации о катастрофах для Луизианы, а также Нью-Йорка и Нью-Джерси, которые были затоплены. Они привели к гибели десятков людей на северо-востоке.

Нью-Йорк подтвердил 17 смертей от “Иди”, четыре — в пригороде округа Вестчестер, остальные — в Нью-Йорке. В штате Нью-Джерси зафиксировано по меньшей мере 27 погибших в результате шторма и четверо пропавших без вести.

“Ида”, один из самых мощных ураганов, когда-либо поражали побережья Мексиканского залива США, сорвала разрушительный путь разрушения и подкосила электросеть Нового Орлеана.

Дополнение

Президент США Джо Байден в пятницу посетил город Новый Орлеан (штат Луизиана), который пострадал от урагана “Ида”, где он выступил с речью о мерах, которые американская администрация делает для ликвидации последствий стихии.

Ураган “Ида”

Ураган четвертой категории “Ида” обрушился на Луизиану 29 августа, вскоре он ослаб до тропического шторма. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Ливень и порывистый ветер после этого хранились в некоторых районах Луизианы и Миссисипи. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида была объявлена угроза возникновения торнадо.