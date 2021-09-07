ООС: боевики 7 раз нарушали "режим тишины"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганское враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия. Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановка.

Обстреливая окраине населенного пункта Екатериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. Про действия вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним

5 сентября на Донбассе сохранялась “тишина”.