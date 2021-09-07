От заморозков до 23° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По Украине сегодня ожидается сухая погода, ночью - заморозки, днем - местами до 23 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 7 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 11-13°; на Закарпатье, в Крыму и большинстве южных областей ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Добавим

Сегодня, 7 сентября, в мире отмечают День отказа от военной игрушки, День кружева. В Украине отмечают День военной разведки.