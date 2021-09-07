Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,81 -0,1196  EUR: 31,81 -0,1621 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание Согласительного совета ВР
Эксклюзивные новости УНН
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Врач дал советы, как защитить себя в сезон респираторных вирусных инфекций
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
8895

Киев с утра стоит в пробках: где затруднено движение

Киев с утра стоит в пробках: где затруднено движение

КИЕВ. 7 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 7 сентября, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Правды, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, Голосеевском и Науки.

Также движение затруднено на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Короленковской, Щусева, Большой Васильковской и Жилянской.

Кроме того, движение затруднено по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Стеценко и Ивана Выговского. Сильные пробки также на Набережном шоссе.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Освободителей, Юрия Гагарина, Бажана и Соборности. Также пробки образовались на Березняковской улице.

Движение на всех мостах - Северном, Патона, Дарницком, Метро и Южном - затруднено в направлении правого берега.

Дополнение

По прогнозам синоптиков в Украине сегодня без осадков. В Киевской области температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.