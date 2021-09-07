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В Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина платежным средством

В Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткоина платежным средством

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Сальвадора Найб Букеле объявил о покупке властями страны 400 биткоинов. Первая транзакция в 200 биткоинов была совершена вчера, 6 сентября, накануне вступления в силу закона о легализации криптовалюты, пишет УНН.

Детали

Букеле подчеркнул, что в ближайшее время брокеры закупят еще больше биткоинов.

“Сальвадор купил 200 новых монет. Теперь мы держим 400 биткоинов”, — написал Букеле в своем Twitter.

В начале сентября Финансовая комиссия Законодательного собрания Сальвадора утвердила трастовый фонд в размере 150 млн долларов для поддержки плана по легализации биткоина. Средства из нового фонда будут направлены в том числе на выплату бонусов в размере 30 долларов в биткоинах, которые граждане страны получат при активации государственного криптовалютного кошелька Chiva.

Ранее

Летом Сальвадор принял закон о признании биткоина официальным платежным средством наряду с уже используемым в качестве валюты этой страны долларом США. С 7 сентября цены в стране могут устанавливаться в биткоинах, также в криптовалюте можно уплачивать налоги. Обмен биткоинов не облагается налогом на прирост капитала.

Источник: УНН
Теги: криптовалюта
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