Празднование хасидами Рош ха-Шана в Умани: полиция открыла производство из-за наркотиков

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Следя за правопорядком на праздновании паломниками-хасидами Рош ха-Шана в городе Умань Черкасской области, правоохранители открыли уголовное производство из-за наркотиков, за сутки всего было 13 заявлений и сообщений о нарушениях, пишет УНН со ссылкой на данные Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

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"Ночь во время празднования Рош ха-Шана прошла спокойно", - указали в полиции.

"В течение суток в органы полиции поступило 13 заявлений и сообщений о событиях, связанных с пребыванием на территории Украины паломников-хасидов. По результатам полицейские открыли одно уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины и составлено два административных протокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины", - добавили правоохранители.

Детали

Полицейские, как указано, "контролируют ситуацию" в центре паломничества.

Напомним

На празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов. Улицы города во время иудейского нового года в круглосуточном режиме патрулируют около тысячи правоохранителей.

В районе паломничества развернуто ситуационный центр полиции. Также в городе Умань работает межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и миграционной службы.