Канцлер Австрии Курц заявил, что для полностью вакцинированных - "пандемия закончилась"

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в дальнейшем любые карантинные ограничения будут вводить только для тех, кто полностью не вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным Euronews.

Детали

Курц пообещал вакцинированным австрийцам, что для них больше не будет новых локдаунов. В то же время канцлер отметил что те, кто решил не делать прививки, должны готовиться к регулярным ограничений в повседневной жизни.

Также он уточнил, что окончании пандемии для привитых не означает исчезновения коронавируса вообще.

Количество больных коронавирусом в Австрии увеличивается с середины августа, однако пиковых показателей, как в ноябре 2020 года и апреле этого года, страна пока не достигла.

Напомним

В Дании с 10 сентября отменят все ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом. Правительство страны решило не классифицировать COVID-19 как социально опасное заболевание. В основном это связано с успешной кампанией вакцинации среди населения.