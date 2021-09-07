Верещук: Украина должна делать все, чтобы придерживаться соглашения, подписанного с США

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в кулуарах парламента прокомментировала результаты визита президента Украины в Вашингтон, передает УНН.

По ее мнению, теперь только от нашего государства зависит результативность переговоров, а визит для Украины с точки зрения обороны и гарантий безопасности от США был удачным.

Цитата

“Мы сегодня говорим о киберпространстве, о космосе, об обмене разведданными. Мы говорим о соглашении, которое дает доступ к технологиям — это соглашение ждали люди, которые работают в военно-техническом сотрудничестве, несколько лет. Следовательно теперь уже и от нас зависит как мы наполним содержанием такое рамочное соглашение — там есть 9 направлений, там четко прописано, что мы должны делать и мы его должны выполнять”, — заявила она.

Депутат считает, что если американская сторона увидит выполнение Украиной рамочного соглашения, то результат от поездки президента в США будет значимым.

Контекст

Ранее Ирина Верещук рассказала, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, был подписан максимум сделок из всех возможных.