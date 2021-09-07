ВР приняла изменения в закон об индустриальных парках

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Верховная Рада приняла изменения в закон "Об индустриальных парках", которые должны способствовать привлечению инвестиций, сообщает УНН.

Детали

Изменения в закон "Об индустриальных парках" (№ 4416-1) поддержали 290 нардепов.

Целью закона определяется "содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков для превращения их в движущую силу экономического и промышленного развития путем внедрения ряда инвестиционных стимулов, соответствующих современным мировым тенденциям и повысящих конкурентоспособность отечественных индустриальных парков".

Закон предусматривает введение компенсации управляющим компаниям, инициаторам создания - субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям. Вводится компенсация участникам индустриальных парков процентов по кредитам.

Ожидается, что закон позволит раскрыть потенциал индустриальных парков как действенного механизма преодоления проблем в промышленности и последствий текущего экономического кризиса в Украине, обусловленного пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Добавим, что создание индустриальных парков определено стратегически важной задачей в 2021 году в рамках программы Президента Украины "Большое строительство". В 2021-м правительство, как ожидается, инвестирует в развитие инфраструктуры индустриальных парков почти 80 млн грн.