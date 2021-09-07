В Умани загорелся балкон, где хасиды устроили барбекю

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Умани хасиды, которые приехали в город на празднование Рош га-Шана, хотели сделать барбекю на балконе и устроили пожар, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня, 7 сентября, в Умани в доме на улице Софьи Перовской на шестом этаже из-за того, что паломники неудачно обустроили зону барбекю, загорелся балкон.

Спасатели, которые заметили дым с балкона во время патрулирования улиц, оперативно с помощью огнетушителя ликвидировали огонь.

Напомним

В этом году на празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыло более 29 тысяч паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября.

Полиция Черкасской уже открыла на хасидов три уголовных производства: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников и один административный протокол — за нарушение правил дорожного движения.