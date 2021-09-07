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Более 40% украинцев считают военный парад лучшим мероприятием ко Дню Независимости в этом году — опрос

Более 40% украинцев считают военный парад лучшим мероприятием ко Дню Независимости в этом году — опрос

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Среди всех праздничных мероприятий, посвященных 30-й годовщине независимости Украины, большинству украинцев больше всего понравился военный парад в Киеве. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, сообщает УНН.

Детали

По результатам опроса, среди всех официальных мероприятий ко Дню Независимости большинство украинцев оценили военный парад в Киеве — 44%.

Мини-фильм “ДНК Украины” положительно оценили 38%.

Выступление президента Зеленского на параде —36%.

Праздничный концерт на стадионе “Олимпийский” в Киеве — 29%.

Добавим

Опрос проводился со 2 до 4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.

Напомним

В этом году в военном параде ко Дню Незележности Украины приняли участие более 5000 военных, 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. Также впервые за 30 лет независимости во время парада продемонстрировали технику всех военных сил Украины и партнеров.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, День Независимости
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