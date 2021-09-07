ВР приняла ряд законопроектов в сфере образования

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Парламент сегодня принял в первом и в целом чтении ряд законопроектов в сфере образования, сообщает УНН.

Детали

ВР приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса разработки порядка присвоения квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам (№ 5324-1).

Законом, в частности, предлагается применить унифицированный подход к употреблению термина “квалификационная категория” вместо термина “категория”.

Проект Закона о формировании и размещении государственного и/или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным перед высшим образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных рабочих и слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений, на последипломное образование (№ 5467) был принят за основу.

Проектом закона предусматривается установить порядок формирования государственного заказа в разрезе образовательных, образовательно-профессиональных, образовательно-научных/образовательно-творческих, научных степеней, образовательно-квалификационных уровней, отраслей знаний, специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах, научных, научно- педагогических и рабочих кадрах на рынке труда на плановый год и следующие за ним два года и объемов расходов общего фонда государственного бюджета на указанные цели.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно военного образования и науки, № 5641 был принят в первом чтении.

Целью проекта Закона является совершенствование образовательного процесса и научной и научно-технической деятельности в высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения), военных учебных подразделениях высших учебных заведений, военных научных учреждениях, повышение качества подготовки военных специалистов.

Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков (№ 4236) был принят во втором чтении.

Законом определен правовой статус научных парков, их организационно-правовая форма, обозначены их задачи и цели; предоставлено право учредителям создавать научные парки без согласования с центральными органами исполнительной власти. Предоставлено право научным паркам самостоятельно устанавливать направления деятельности без утверждения их соответствующим центральным органом исполнительной власти.

Законом предоставлена возможность учреждения высшего образования и/или научному учреждению-основателю предоставлять помещения для размещения научных парков на условиях арендной платы.

За основу принят законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности (№ 5498).

Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения операций по ввозу на таможенную территорию Украины научных приборов, оборудования, специализированных транспортных средств (в том числе научно-исследовательских судов), запасных частей и расходных материалов к ним, реактивов, образцов, научной литературы в бумажном и электронном виде, которые ввозятся в Украину государственными научными учреждениями и вузами для обеспечения собственной научной и научно-технической деятельности (кроме подакцизных товаров).

Также 308 голосами народные депутаты поддержали принятие за основу проекта Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности (№ 5499).

Проектом предлагается внести изменения в статью 287 Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от ввозной пошлины научных приборов, оборудования, специализированных транспортных средств (в том числе научно-исследовательских судов), запасных частей и расходных материалов к ним, реактивов, образцов, научной литературы, ввозимых в Украине государственными научными учреждениями и вузами для обеспечения собственной научной и научно-технической деятельности.