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В Испании из-за умышленного поджога горят леса: уничтожено 1000 гектаров

В Испании из-за умышленного поджога горят леса: уничтожено 1000 гектаров

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В результате лесных пожаров на северо-западе Испании, которые вероятно связанные с поджогом, в течение двух дней было сожжено около 1000 гектаров леса. Об этом сообщает УНН по данным AP.

Детали

Во вторник на северо-западе Испании в горном районе Галисия произошел пожар. Пламя приблизилось к населенным пунктам и привело к закрытию дорог.

Тушить пожар прибыли 63 солдат из подразделения экстренной помощи испанской армии. Также к борьбе с огнем привлекли четыре вертолета и четыре самолета-амфибии.

Хосе Гонсалес, министр сельских районов региона, сказал, что пожар начался поздно в воскресенье после захода солнца. Поскольку в такое время естественного возгорания быть не может, подозревают, что это умышленный поджог.

Напомним

Этим летом в Испании крупный пожар уничтожил 410 гектаров территории природного парка Кап-де-Креус и лесных участков в муниципалитетах Порт-де-ла-Сельва, Льянса и Сельва-дель-Мар. С туристического региона Альт-Эмпорда эвакуировали примерно 350 человек.

Источник: УНН
Теги: Испания, пожары, поджог
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