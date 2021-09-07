Верещук прокомментировала обращение нардепов в конгресс США за предоставление Украине статуса основного союзника вне НАТО

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов заявила, что предоставление Украине статуса MNNA (основного союзника вне НАТО) не имеет смысла, поскольку у нас уже есть подписаное рамочное оборонная соглашение с США, передает УНН.

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“Я считаю нецелесообразным такое заседание и такое обращение. Теперь когда мы получили партнерство с расширенными возможностями — это программа сотрудничества с НАТО, когда мы получили рамочное оборонительное соглашение, которое тоже расширяет наше сотрудничество — нам не нужно сегодня сосредоточивать свои усилия на получение основного союзника вне НАТО. Поскольку мы видим на примере Афганистана, который имел такой статус — это точно не помогло стать ближе к НАТО или к США, или просто трансформироваться”, — прокомментировала она.

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Верещук считает, что целесообразнее будет сконцентрировать свои усилия на подписанном соглашении и дорабатывать те 9 направлений, она уже содержит.

“Мы уже договорились о принципах сотрудничества, дорожную карту по 9 направлениям, и сейчас ни с того ни с сего мы обращаемся за статусом основного союзника вне НАТО. Так никто не работает, и „Европейская солидарность“, в которой есть дипломаты с опытом, об этом прекрасно знает. Это политиканство”, — подчеркнула нардеп.

Ранее Верещук прокомментировала подписанное рамочное оборонительное соглашение с США.