Гибель мэра Кривого Рога: в деле сегодня провели 16 обысков

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Кривом Роге по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова правоохранители провели 16 обысков. Об этом рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"В сети интернет есть информация, что Главное следственное управление сегодня проводит в Кривом Роге обыски, да, действительно ... Сегодня у нас проведено (обыски - ред.) у лиц, которые могут знать, владеть информацией о мотивах совершения этого самоубийства или доведения к самоубийству Павлова. Были проведены обыски в ходе которых в основном были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, флешки", - рассказал Батюк.

По его словам, ранее уже проводились обыски.

"Сегодня было проведено 16 обысков. Возможно это не последние", - добавил Батюк.

Добавим, что как сообщается в СМИ обыски провели дома у исполняющего обязанности городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, а также у его заместителей Александра Катриченко, Евгений Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

Дополнение

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.

Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.