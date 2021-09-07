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Новости: УНН-Одесса
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В Одесской области суд оправдал военнослужащего, который отказался прививаться от COVID-19

В Одесской области суд оправдал военнослужащего, который отказался прививаться от COVID-19

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Военнослужащий одной из воинских частей ВМС Украины, который отказался прививаться от COVID-19, признан невиновным. Такое решение принял Беляевский районный суд Одесской области, закрыв производство об административной ответственности в его отношении, передает УНН.

Детали

Как стало известно, матрос, занимающий должность механика радиотехнической ремонтной мастерской, мотивировал свой отказ недоверием к вакцине, а также тем, что считает недопустимым проведение вакцинации без предварительного полного обследования состояния здоровья.

Командир составил в отношении подчиненного протокол за отказ от выполнения законных требований командира в условиях особого периода. Военнослужащему грозил штраф от 2456 до 4760 грн или арест с содержанием на гауптвахте сроком от семи до десяти суток.

По мнению суда в протоколе нет ссылки на нормативный правовой акт, которым подтверждается законность требований командира, не конкретизировано, какое именно законное требование командира не выполнил военнослужащий и т.д.

Кроме того, судья Игорь Горяев обратил внимание на приказ Минздрава № 3018, согласно которому вакцинация от коронавирусной болезни в Украине является добровольной для всех групп населения.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, вакцина
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