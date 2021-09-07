В Японии патрульный самолет съехал со взлетной полосы

КИЕВ. 7 сентября. УНН. На авиационной базе японских сил самообороны в городе Какамигахара, префектура Гифу, патрульный самолет Kawasaki P-1 съехал со взлетной полосы. Об этом сообщает телеканал ANN со ссылкой на военное ведомство, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 7 сентября около 16:00 по местному времени. Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Телеканал отмечает, что воздушное судно принадлежит крупнейшему в мире промышленному концерну Kawasaki Heavy Industries, и в Какамигахара проходит техническое обслуживание на расположенном там предприятии.

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