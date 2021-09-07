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В Донецкой области будут судить несовершеннолетнего, который поджег украинский флаг

В Донецкой области будут судить несовершеннолетнего, который поджег украинский флаг

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Несовершеннолетнего мариупольца судить за надругательство над Государственным Флагом. Парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел флаг и поджег его. Об этом информируют в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По процессуального руководства Левобережной окружной прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего жителя. Мариуполя, который обвиняется в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что 7 августа 2021 17-летний парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел Государственный Флаг Украины и поджег его. Указанные противоправные действия правонарушитель снял на камеру мобильного телефона и выложил фото в одну из социальных сетей.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: суд, Донецк и Донецкая область, флаг Украины, поджог
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