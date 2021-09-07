В Украине зарегистрировали первые коллекторские компании

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Первые юридические лица прошли процедуру регистрации в Национальном банке Украины и получили статус коллекторских компаний. Об УНН этом информируют в пресс-службе НБУ.

Детали

Регулятор назвал этих юридических лиц — общества с ограниченной ответственностью — “Компания Аксилиум”, “Инфидис”, “Финтех-колектив”, “Служба исполнения взыскания” и “Украинская коллекторская фирма”.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября 2021. Национальный банк напоминает, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

Дополнение

Напомним, что в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

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