На Донбассе ранили украинского военного

КИЕВ. 8 сентября. УНН. 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате ранены украинского военного, информируют в ОТУ, пишет УНН.

Детали

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним

Обстреливая окраине населенного пункта Екатериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.