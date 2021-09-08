На Херсонщине обнаружили 123 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На Херсонщине за 7 сентября зафиксировано 123 новых лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1267 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 810 ПЦР-исследований, 167 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1028 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 123 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 75 женщин и 48 мужчин. Среди них 24 ребенка и 2 медицинских работника ”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “109 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек ”.

В области за сутки умерли 4 человека.

“Поэтому сейчас в области 38 478 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них

−35636 человек побороли недугов;

−1575 человек инфицированы COVID-19;

−1267 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.