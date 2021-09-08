Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6750

На Херсонщине обнаружили 123 новых случая коронавируса в сутки

На Херсонщине обнаружили 123 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 8 сентября. УНН. На Херсонщине за 7 сентября зафиксировано 123 новых лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1267 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 810 ПЦР-исследований, 167 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1028 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 123 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 75 женщин и 48 мужчин. Среди них 24 ребенка и 2 медицинских работника ”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “109 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек ”.

В области за сутки умерли 4 человека.

“Поэтому сейчас в области 38 478 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−35636 человек побороли недугов;
−1575 человек инфицированы COVID-19;
−1267 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2300504 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 054 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.