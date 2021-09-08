Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак 27210
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7200

США предостерегает американцев от поездок на Шри-Ланку и Ямайку

США предостерегает американцев от поездок на Шри-Ланку и Ямайку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Центры США по контролю и профилактике заболеваний во вторник предостерегли от поездок в Шри-Ланку, Ямайку и Бруней из-за роста количества случаев COVID 19. Об этом сообщает УНН со сссылкой на Reuters.

Детали

CDC поднял свои рекомендации по поездок в "Уровня 4: Очень высокий" для этих стран, сказав американцам, что они должны избегать поездок туда.

CDC также снизил рейтинги для Нидерландов, Мальты, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов с "Уровень 4: Очень высокий" до "Уровень 3: Высокий", призывающей невакцинированных американцев избегать поездок в этих пунктов назначения.

CDC также поднял Австралию с "Leve1 1: Низкий" до "Уровень 2: Умеренный".

Кроме того, CDC повысил уровень консультаций для Ангильи, Антигуа и Барбуды, Бенина, Ганы, Гренады, островов Теркс и Кайкос в "уровня 3".

Напомним

США не рекомендуют ездить в Турцию за высокой заболеваемости COVID -19

Источник: УНН
Теги: США, туристы, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.