США предостерегает американцев от поездок на Шри-Ланку и Ямайку

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Центры США по контролю и профилактике заболеваний во вторник предостерегли от поездок в Шри-Ланку, Ямайку и Бруней из-за роста количества случаев COVID 19. Об этом сообщает УНН со сссылкой на Reuters.

Детали

CDC поднял свои рекомендации по поездок в "Уровня 4: Очень высокий" для этих стран, сказав американцам, что они должны избегать поездок туда.

CDC также снизил рейтинги для Нидерландов, Мальты, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов с "Уровень 4: Очень высокий" до "Уровень 3: Высокий", призывающей невакцинированных американцев избегать поездок в этих пунктов назначения.

CDC также поднял Австралию с "Leve1 1: Низкий" до "Уровень 2: Умеренный".

Кроме того, CDC повысил уровень консультаций для Ангильи, Антигуа и Барбуды, Бенина, Ганы, Гренады, островов Теркс и Кайкос в "уровня 3".

Напомним

США не рекомендуют ездить в Турцию за высокой заболеваемости COVID -19