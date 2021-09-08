Байден готовит стратегию борьбы с Delta-штаммом коронавируса

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Джо Байден в четверг, 9 сентября, представит шестиступенчатую стратегию, направленную на борьбу с распространением штамма “Дельта”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соединенные Штаты, которые лидируют в мире по количеству случаев и случаев смерти от COVID-19, пытаются остановить волну инфекций, вызванной "дельта" -варианте. Рост количества случаев вызвало беспокойство, когда дети возвращаются в школу, а также раздражало инвесторов и меняло планы возвращения компании в офис.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, путешествовали с Байденом на борту Air Force One, что он изложит стратегию, "работая в государственном и частном секторах, чтобы помочь продолжить контроль над пандемией".

Байден признал, что федеральное правительство не может широко распоряжаться тем, что американцы вакцинируются.

Напомним

75% взрослых американцев привились хотя бы одной дозой вакцины от COVID 19. Более 1,4 миллиона человек получили дополнительную дозу вакцины Pfizer или Moderna с 13 августа, когда США позволили третью дозу вакцин для людей с ослабленной иммунной системой, которые, вероятно, будут слабее защита от дводозових схем.