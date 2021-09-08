Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,73 -0,0785  EUR: 31,71 -0,0972 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Кабмин завтра рассмотрит условия обучения школьников в карантин. Норму о 80% вакцинированных педагогов могут пересмотреть - Бабак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6870

Сборная Португалии без Роналду получила разгромный выигрыш в квалификации на ЧМ-2022

Сборная Португалии без Роналду получила разгромный выигрыш в квалификации на ЧМ-2022

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сборная Португалии провела поединок отборочного турнира в группе А в гостях с командой Азербайджана, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Команды находились на полярных местах в группе, и это сказалось на результате. До перерыва в воротах хозяев отличились Бернарду и Андре Сильва. Точку в игре на 75 минуте поставил представитель "Ливерпулю" Жота - 3: 0.

Примечательно, что бессменный лидер португальцев - Криштиану Роналду, матч пропускал.

Состав Португалии: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Пепе, Геррейро (Мендеш, 71), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 78), Бернарду Силва (Отавио, 78), Пальинья (Рубен Невеш, 46), Бруну Фернандеш, Диогу Жота (Гедеш, 78), Андре Силва.

Дополнение

Португалия с 13 очками вышла в лидеры группы А. Азербайджан замыкает таблицу - 1 балл.

Источник: УНН
Теги: Португалия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.