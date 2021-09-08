В мире коронавирусом заразились более 222,7 млн людей

КИЕВ. 8 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 222,7 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 222,718,322 человека, из них выздоровели 199,231,282 человека. Количество умерших возросло до 4,598,448.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,206,672), Индия (33,095,450), Бразилия (20,913,578), Великобритания (7,056,106), Россия (7,047,880), Франция (6,854,028), Турция (6,542,654) и Аргентина (5,211,801).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (669,022), Бразилии (584,208) и Индии (441,443).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2300504 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 054 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.