Футбол: воспитанник "Шахтера" перешел в российский клуб

КИЕВ. 8 сентября. УНН. 20-летний украинский нападающий Станислав Библик пополнил ряды ФК “Акрон” с Тольятти, информирует УНН со ссылкой на сайт “Акрона”.

Что известно

За российский коллектив Библик выступать до конца сезона 2021/22. В “Акроне” Станислав выступать под двадцать восьмым номером.

Детали

Библик является воспитанником “Азовстали” и Академии донецкого ФК “Шахтер”. Он прошел все ступени юношеского футбола в Донецке. За вторую команду “горняков” Станислав сыграл 21 матч, в которых отметился 11 забитыми мячами. В 2020 году Библик находился в аренде в “Мариуполе”, в составе которого принял участие в трех матчах Украинской Премьер-Лиги. Также игрок вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.

Дополнение

“Акрон” с 6 очками после 9-ти туров идет на 17-м месте второго по силе дивизиона чемпионата России.